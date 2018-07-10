Бой грядёт: Мэнни Пакьяо и Лукас Маттиссе торжественно прибыли на место боя — фото

«Обычный» чемпион мира по версии WBА в полусреднем весе (до 66,7 кг) аргентинец Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) и легендарный филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) торжественно прибыли на арену Axiata в Куала-Лумпуре (Малайзия), где 14 июля будут определять сильнейшего.

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Фото: Венделл Руперт Алинеа (BoxingScene)

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