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Бой грядёт: Мэнни Пакьяо и Лукас Маттиссе торжественно прибыли на место боя — фото
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Бой грядёт: Мэнни Пакьяо и Лукас Маттиссе торжественно прибыли на место боя — фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
«Обычный» чемпион мира по версии WBА в полусреднем весе (до 66,7 кг) аргентинец Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) и легендарный филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) торжественно прибыли на арену Axiata в Куала-Лумпуре (Малайзия), где 14 июля будут определять сильнейшего.
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Фото: Венделл Руперт Алинеа (BoxingScene)
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