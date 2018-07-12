Де ла Хойя: Матиссе может победить нокаутом, а Пакьяо — только решением судей

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя рассказал о своём отношении к бою бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе

«Матиссе может победить нокаутом, а Пакьяо — только решением судей. Мэнни с 2009 года не нокаутировал никого из своих соперников, а кроме того у Лукаса очень крепкий подбородок. Но это лишь прогнозы, ведь никогда не знаешь, как всё сложится в реальном поединке», — сказал де ла Хойя Inquirer.