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Де ла Хойя: Матиссе может победить нокаутом, а Пакьяо — только решением судей
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Де ла Хойя: Матиссе может победить нокаутом, а Пакьяо — только решением судей 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя рассказал о своём отношении к бою бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе.
«Матиссе может победить нокаутом, а Пакьяо — только решением судей. Мэнни с 2009 года не нокаутировал никого из своих соперников, а кроме того у Лукаса очень крепкий подбородок. Но это лишь прогнозы, ведь никогда не знаешь, как всё сложится в реальном поединке», — сказал де ла Хойя Inquirer.
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