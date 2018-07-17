Ещё
Хан заявил о готовности провести бой с Пакьяо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хан заявил о готовности провести бой с Пакьяо 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, выигравший титул WBA, который назвал в числе кандидатур своих потенциальных соперников экс-чемпиона мира в суперлёгком весе Амира Хана, получил от него потенциальное согласие на бой.
«8 сентября я сражаюсь против Сэмюэля Варгаса, но, может быть, в конце года или в следующем году могу провести бой с Пакьяо. Мэнни в своём последнем поединке выглядел отлично и я думаю, что сейчас для нас обоих хороший момент, чтобы встретиться на ринге», — сказал Хан ES News.
Чемпионат.com: последние новости
Александр Поветкин проведёт бой против Энтони Джошуа 22 сентября Нурмагомедов поддержал Гассиева в предстоящем бою с Усиком Российский боец Корешков нокаутировал черногорца Бакоцевича на турнире Bellator
Комментарии  Ещё 89 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»15
Новый скандал в биатлоне: «Это как ФСБ, только в спорте»30
«Челси» согласовал трансфер Головина
«У русских вода из-под крана вкуса крови»44
За «сухого» Путина оправдались119
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение