Мэнни Пакьяо нокаутировал Лукаса Матиссе и стал чемпионом мира WBA Regular

Легендарный филиппинец вновь завладел поясом. С кем ему драться теперь?

15 июля в Куала-Лумпур (Малайзия) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между Мэнни Пакьяо и Лукасом Матиссе . На кону стоял титул чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе, которым владел аргентинец. В ходе всего боя на ринге доминировал Пакьяо, который заставил капитулировать соперника в седьмом раунде. Пакмен вернул себе звание чемпиона. Попробуем предположить, что произойдёт дальше в 23-летней карьере филиппинца.

Кит Турман

Вполне логичный сценарий, ведь пояс с приставкой Regular особых привилегий не даёт. А уж такому мастеру, как Пакьяо, — тем более. Встреча с Турманом хороша и с учётом того, что в карьере Кита сейчас не всё так гладко. Травмы просто замучили американца, и он не появляется на ринге с марта 2017 года, из раза в раз откладывая возвращение. Это уже заставило Кита сложить полномочия чемпиона по версии WBC. Но за пояс WBA он настроен бороться и сейчас грозится возобновить выступления в августе или сентябре. Как бы то ни было, силу Турмана после ряда травм оценить будет непросто, и если он потерял хватку по сравнению с самим собой двухлетней давности, то у Мэнни будут неплохие шансы на успех. Впрочем, Турман уже успел заявить, что для восстановления былых кондиций ему потребуется один, а быть может, и два проходных боя. На это может уйти и год. Но у Пакьяо, с учётом его возраста, этого года в спорте может и не быть. Потому шанс на проведение этой встречи невелик.

О встрече с Василием Ломаченко Пакьяо уже говорил не раз. Филиппинец подчёркивал, что с учётом стиля украинца такой поединок получился бы очень зрелищным. К тому же очевидно, что противостояние восходящей звезды и уходящей легенды принесёт немалую финансовую выручку.

Как бы то ни было, не в пользу этого боя аргументов больше. Первый из них — разница в весе. Пакьяо сейчас выступает в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг), в то время как Ломаченко лишь недавно дебютировал в лёгком весе (до 61,2 кг). После встречи с Линаресом украинец заявил, что пока не намерен двигаться дальше и попробует закрепиться в нынешней весовой категории. Что же касается Пакмена, то слабо верится, что он в свои 39 лет будет готов спуститься сразу на два лимита. Эксперименты с весом редко приводят к чему-то хорошему, а уж в таком возрасте и подавно. Ещё один фактор, который говорит не в пользу поединка, — победа над Пакьяо не принесёт Ломаченко никаких дивидендов. Украинец будет банально обвинён в побитии «старика». Ну а в случае поражения акции Василия попросту обрушатся. Наконец, не стоит забывать, что делами Ломаченко ведает Боб Арум . Характер отношений Пакьяо со своим экс-промоутером не вполне ясен, потому в организации встречи могут появиться дополнительные трудности.

Ещё одна потенциальная встреча, о которой говорилось уже не раз. С точки зрения прибыли, она сулит Пакьяо и его команде немало. Но в плане спортивной составляющей для филиппинца поединок с Кроуфордом несёт огромные риски.

Американец находится на пике карьеры и, по мнению большинства экспертов, является лучшим боксёром планеты вне зависимости от весовой категории. В бою с Пакменом на стороне Теренса будет молодость, габариты, размах рук, скорость. По большому счёту, Кроуфорд на ринге умеет делать всё, и это улучшенная версия молодого Пакьяо, потому шансов у последнего в таком бою будет очень немного. В предыдущем поединке Кроуфорд уничтожил Джеффа Хорна, завоевав титул по версии WBO. Наверное, нет необходимости напоминать, что это именно тот самый Хорн, который, пусть и неоднозначно, победил Пакьяо в июле прошлого года. Ну а в качестве ещё одного аргумента не в пользу такого боя добавим, что промоутером Теренса является всё тот же Боб Арум, что опять-таки может вызвать некоторые трения сторон.

Джефф Хорн

Австралиец уже однажды получил счастливый билет в виде поединка с Пакьяо год назад. Вернее, выигрышем в лотерее можно для Хорна можно считать результат того боя. Джеффу отдали очень, ну очень спорную победу в первой встрече с Мэнни. С организацией немедленного реванша возникли трудности, и Хорн решил поставить свой пояс на кон в схватке с только что поднявшимся в полусредний вес Теренсом Кроуфордом. Ничем хорошим для австралийца бой с лучшим боксёром планеты, конечно, не закончился. Зато теперь Хорну впору подумать о новом кассовом поединке с легендарным Пакьяо. Хорн в соцсетях уже предложили Мэнни подраться ещё раз. Посмотрим, как отреагирует на затею Джеффа в команде Пака.

Завершение карьеры

Для настоящих фанатов Пакьяо этот вариант был бы болезненным, но приемлемым. Всё прекрасное когда-нибудь заканчивается, не будет исключением и карьера Мэнни.