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От улыбки станет день светлей: Пакьяо завершает подготовку к Маттиссе — фото
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От улыбки станет день светлей: Пакьяо завершает подготовку к Маттиссе — фото 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
39-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) пребывает в замечательном расположении духа, готовясь к поединку против «обычного» чемпиона мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) аргентинца Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО). Бой запланирован на 14 июля в Малайзии.
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Фото: Венделл Руперт Алинеа (BoxingScene)
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