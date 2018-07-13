Пакьяо — Матиссе, дус Сантус — Благой Иванов, Нурмагомедов, UFC, Bellator

Всё лучшее из мира единоборств, что ждёт болельщиков в этот уик-энд.

Вечер бокса в Малайзии

Дата и место проведения: 15 июля Куала-Лумпур (Малайзия). Арена: Axiata Arena На кого смотрим: Мэнни Пакьяо — Лукас Мартин Матиссе , Эдивальдо Ортега — Джек Тепора, Бинь Лю — Карлос Канизалес, Морути Мталане — Мухаммад Васим. Где смотреть: USA ESPN. Статус: ***** (пять звёзд из пяти)

Филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) спустя ровно год после поражения от Джеффа Хорна возвращается на ринг. В поединке, который пройдёт в Малайзии ему будет противостоять аргентинский нокаутёр владеющий поясом регулярного чемпиона мира WBA в полусреднем весе Лукас Матиссе (39-4-0, 36 KO). Впервые за долгое время в команде Пакмана (Pac-Man — прозвище филиппинца, которое он получил от фанатов.

По мнению болельщиков, Мэнни так же, как и персонаж одноимённой игры быстро и играючи расправляется с противниками, забирая своё) не будет известного американского специалиста Фредди Роуча , а также матёрого промоутера Боба Арума , многолетнее сотрудничество с которыми звёздный филиппинец прервал после неудачи в последнем бою (впервые Пакьяо подерётся в рамках вечера бокса организованного своей же промоутеркской компанией — MP Promotions).

Матиссе младше соперника на четыре года, однако, лучшие года аргентинца, как и Пакьяо уже давно позади. Стоит отметить, что за свою 23-летнюю карьеру в профи Мэнни становился чемпионом мира в восьми весовых категориях (!), а также долгое время являлся одним из лидеров рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Букмекеры отдают небольшое предпочтение филиппинцу. ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,5. Победа Матиссе стоит в линии с коэффициентом 2,8.

В андеркарте мексиканец Эдивальдо Ортега (26-1-1, 12 КО) оспорит с небитым филиппинским проспектом Джеком Тепорой (21-0-0, 16 КО) вакантный титул WBA в полулёгком весе. Китаец Бинь Лю (1-0-0, 1 КО) может побить рекорд украинца Василия Ломаченко относительно скорости завоевания мирового титула. Уже в своём втором поединке в статусе профессионала 23-летний Бинь примерить чемпионский ремень WBA в первом наилегчайшем весе. Его соперником станет 25-летний венесуэлец Карлос Канизалес (20-0-1, 16 КО). Южноафриканец Морути Мталане (35-2-0, 24 КО) оспорит вакантный титул IBF в наилегчайшем весе в бою с небитым южнокорейцем Мухаммадом Васимом (8-0-0, 6 КО).

Bellator 203 Дата и место проведения: 14 июля. Рим (Италия). Арена: Il Centrale Live На кого смотрим: Патрисью Фрейре — Даниэль Вайхель, Андрей Корешков — Васо Бакоцевич. Где смотреть: «Матч Боец». Начало в 12:15. Статус: **** (четыре звезды из пяти)

В грядущий уик-энд в Риме будет по-настоящему жарко. Bellator организует сразу два турнира по ММА и кикбоксингу, в которых каждый любитель единоборств найдёт то, что ему по душе. А те, кто не найдёт искомого в периметре клетки, смогут довольствоваться тем, что будет за её пределами. Например полюбоваться воочию, легендой смешанных единоборств Фёдором Емельяненко , который прибыл на турнир в качестве почётного гостя. Последний Император будет участвовать в промо-компании посвящённой раскрутке его осеннего боя против американца Чейла Соннена в рамках Гран-при. Ну а что касается действующих лиц, то крайне любопытным обещает стать очередное противостояние между бразильцем Патрисью Фрейре (26-4) и немцем Даниэлем Вайхелем (39-9). Питбуль является чемпионом организации в полулёгком весе, а Вайхель претендентом. Пути бойцов уже пересекались. Два года назад Фрейре нокаутировал Вайхеля во втором раунде. После этого много чего навсегда утекло: Питбуль проигрывал Страусу и Хендерсону, при этом возвратив утраченный статус чемпиона, побив Страуса в реванше, а Вайхель после осечки двухлетней давности одержал четыре победы кряду, и на этом останавливаться не намерен. Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков (20-2) продолжает восстанавливать былые позиции после тяжёлого проигрыша Дугласу Лиме в ноябре 2016. Следующим соперником Спартанца станет известный черногорский гастролёр Васо Бакоцевич (33-17). Своё прозвище Психопат Васо целиком и полностью оправдывает во время предматчевых активностей: пресс-конференция, взвешивание. Но как дело доходит до боя, от яростного никнейма не остаётся и следа. Функционально Бакоцевича хватает на первые пару минут, после, он становится ходячей мишенью. А если учесть то, как Корешков умеет работать с дистанции, вопрос о победителе в данном противостоянии для автора этих строк не является открытым.

UFC Fight Night 133 Дата и место проведения: 15 июля Бойсе (США). Арена: CenturyLink Arena На кого смотрим: Жуниор дус Сантус — Благой Иванов, Саид Нурмагомедов — Джастин Скоггнис. Где смотреть: «Матч Боец». Начало в 16:45 (повтор). Статус: **** (четыре звезды из пяти)

Тяжёлый вес сильнейшей лиги мира переживает не лучшие времена. Некогда великие и ужасные бойцы в силу возраста постепенно отходят на второй план, а им на смену медленно, но верно идёт молодое поколение (насколько затянется процесс перестройки прогнозировать сложно). Бывшие звёзды дивизиона всё чаще выступают в роли гейткиперов. Побеждая — продлевают себе бойцовскую молодость, проигрывая — уходят в забвение.

Так, на предстоящем турнире UFC FN в главном поединке сойдутся сразу два ярких представителя абсолютной весовой категории: экс-чемпион организации 34-летний Жуниор дус Сантус (18-5) и 31-летний болгарин Благой Иванов (16-1). Дус Сантус яркий ударник, большую часть своих побед он одержал досрочно, за счёт своих боксёрских навыков. При этом будучи на пике Цыган без проблем осаживал себе подобных панчеров (Нельсон, Веласкес, Мир), но после прохождения пика своих функциональных возможностей стал проигрывать, досрочно (Веласкес, Оверем, Миочич). Статистика последних выступлений дус Сантуса напоминает полоски у зебры (полоса белая, полоса чёрная). Главное, чтобы это всё в итоге не обернулось (как в известной юмористической поговорке). Сами знаете чем…

Благой Иванов — левша, имеет за плечами неплохую базу, выучку, которую он приобрёл во времена выступлений по боевому самбо. Болгарин известен тем, что на пути к победе на первенстве мира по боевому самбо проходящего в 2008 году в Санкт-Петербурге выбил из борьбы на стадии полуфинала самого Фёдора Емельяненко. Стремительная карьера Иванова в ММА (болгарин одержал семь побед кряду) едва столь же стремительно не оборвалась. В 2012 году в одном из ресторанов Софии на Иванова и его друзей было совершено нападение, результатом которого стало ножевое ранение для Баги (прозвище Иванова).

После выписки Благой принял решение кардинально изменить свою карьеру бойца, подписав контракт со вторым по силе промоушеном — Bellator, где успешно дебютировав, всё же проиграл в финале Гран-при тяжеловесов россиянину Александру Волкову . Это поражение пока остаётся единственным в карьере болгарского спортсмена. Реабилитация в рамках турниров WSOF позволила Иванову закрыть поражение, поднабрать вистов и подписать контракт с сильнейшей лигой мира — UFC. Уже в дебютном бою Иванов имеет отличную возможность громко заявить о себе, победив дус Сантуса и неплохо подняться в рейтинге. В рамках предварительных поединков внимание российской публики будет приковано к дебюту российского бойца легчайшего веса Саида Нурмагомедова (11-1). 26-летний Саид является однофамильцем другого российского бойца — чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова . Соперником Саида станет 26-летний американец Джастин Скоггнис (11-4).

Вечер бокса в Екатеринбурге

Дата и место проведения: 14 июля Екатеринбург (Россия). Арена: Академия единоборств РМК. На кого смотрим: Евгений Чупраков — Эрни Санчес, Юрий Кашинский — Жулио Сезар дос Сантос Где смотреть: «Бокс ТВ». Начало в 15:00. Статус: ** (две звезды из пяти) В Екатеринбурге в новом отстроенном спорткомплексе Академия единоборств РМК (полностью оборудованном под единоборства) пройдёт вечер бокса, в рамках которого состоится 11 поединков по профессиональному боксу. В главном бою не знающий поражений 28-летний россиянин Евгений Чупраков (19-0-0, 10 КО) встретится с 26-летним филиппинцем Эрни Санчесом (18-11-1, 9 КО). На кону встречи будет титул WBO Intercontinental во втором полулегком весе принадлежащий Чупракову. В соглавном поединке другой небитый россиянин Юрий Кашинский (15-0-0, 14 КО) будет противостоять бразильцу Жулио Сезару дос Сантосу (28-8-0, 25 КО). Оба бойца имеют высокий процент побед нокаутами, поэтому, вряд ли пройдёт всю дистанцию. Представитель Казахстана Мадияр Жанузак (4-0-0, 1 КО) оспорит с филиппинцем Альфо Дагайлоаном (9-2-5, 3 КО) вакантный пояс чемпиона IBF Intercontinental. RCC Boxing Promotions проводит подобные вечера бокса на регулярной основе, что способствует поддержанию бойцов собственной конюшни в постоянном тонусе.