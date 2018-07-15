Пакьяо нокаутировал Матиссе и завоевал титул WBA в полусреднем весе 

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо нокаутировал аргентинского боксёра Лукаса Матиссе. 39-летний Пакьяо стал обладателем чемпионского пояса в полусреднем весе по версии WBA.
Бой состоялся 15 июля в Куала-Лумпуре и завершился досрочным решением судей, когда Пакьяо в седьмом раунде в третий раз за поединок отправил соперника в нокаут. Напомним, что в предыдущем бою Пакьяо уступил по очкам австралийцу Джеффу Хорну. Отметим также, что Пакьяо является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях.
Теперь в активе 39-летнего Пакьяо 60 побед, 39 из которых он одержал нокаутом, семь поражений и две ничьи.