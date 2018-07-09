Тренеры — о подготовке Мэнни Пакьяо к поединку против Лукаса Маттиссе

15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) «обычный» чемпион WBA в весе до 66,7 кг аргентинский нокаутёр Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) встретится в дебютной защите титула с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), единственным боксёром в истории, которому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Тренер Пакьяо Бубой Фернандес утверждает, что легендарный боец готов к тому, чтобы вновь стать чемпионом мира: «Мэнни очень тяжело работал в тренировочном лагере. Но теперь я с уверенностью могу заявить, что он отлично готов к бою. Он собирается вновь стать чемпионом мира. Мы сделали в лагере всё, что планировали. Здорово изучили Маттиссе. Особенно сконцентрировались на тех поединках, где Лукас проиграл. Мы определили все его слабости и сильные стороны, чтобы подготовить к бою идеальную стратегию».

Поддакивает Джастин Форчун, тренер Пакьяо по физподготовке: «На этот раз в ринг выйдет вечно молодой Мэнни Пакьяо. Он будет выбрасывать больше ударов и комбинаций, он будет лучше двигаться. Он будет таким, как тогда, когда его все называли лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории. У нас всё готово. На всякий случай имеются план „Б“, „В“, „Г“ и даже „Д“. Мэнни всё это дело хорошенько изучил и отшлифовал в спаррингах».

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