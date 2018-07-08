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«Там, де чорна хвиля грає, там козак коня сiдлає»: кадр дня с Усиком
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«Там, де чорна хвиля грає, там козак коня сiдлає»: кадр дня с Усиком 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Украинский чемпион мира по версиям WBC/WBO в тяжёлом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) понемногу завершает подготовку к поединку за звание реально лучшего боксёра в дивизионе до 90,7 кг с чемпионом IBF/WBA Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) из РФ, который состоится 21 июля на территории противника в Москве.
Неизвестно, входит ли кавалерийская подготовка в график тренировок Александра, но коня оседлать он, как видно, способен. Умеет ли ездить — неизвестно, видео пока нет.
Фото: Александр Усик / Instagram
Напомним, в начале месяца один из ведущих боксёров планеты американец Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) пожелал украинскому коллеге удачи в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии против Гассиева, выложив видеообращение к Усику.
Читайте также: Тренер: Гассиев нокаутирует Усика ударом по корпусу
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