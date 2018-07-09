53-летний Макколл в последний момент передумал драться с Вудсом

Поединок 53-летнего супертяжа из США Оливера Макколла (56-13, 37 КО) с джорнименом-соотечественником Терреллом Джамаллом Вудсом (17-42-7, 11 КО) не состоялся.

Известный прежде всего сенсационной победой в сентябре 1994 года над легендарным британцем Ленноксом Льюисом (41-2-1, 32 КО), более 4 лет не выходивший в ринг Макколл передумал драться с Вудсом. Последний убеждён, что нагнал страху на опытнейшего коллегу на процедуре взвешивания.

«Оливер Макколл не появился в день боя, — сообщил Вудс в интервью WBN. — Ещё на взвешивании было понятно, что он струсил. Макколл — это прошлое. Получается, я зря 12 часов добирался до места боя. Обещаю, если бой с Макколлом всё же состоится, я отправлю его в глубокий нокаут».

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