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53-летний Макколл в последний момент передумал драться с Вудсом
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53-летний Макколл в последний момент передумал драться с Вудсом 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Поединок 53-летнего супертяжа из США Оливера Макколла (56-13, 37 КО) с джорнименом-соотечественником Терреллом Джамаллом Вудсом (17-42-7, 11 КО) не состоялся.
Известный прежде всего сенсационной победой в сентябре 1994 года над легендарным британцем Ленноксом Льюисом (41-2-1, 32 КО), более 4 лет не выходивший в ринг Макколл передумал драться с Вудсом. Последний убеждён, что нагнал страху на опытнейшего коллегу на процедуре взвешивания.
«Оливер Макколл не появился в день боя, — сообщил Вудс в интервью WBN. — Ещё на взвешивании было понятно, что он струсил. Макколл — это прошлое. Получается, я зря 12 часов добирался до места боя. Обещаю, если бой с Макколлом всё же состоится, я отправлю его в глубокий нокаут».
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