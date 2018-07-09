Геннадий Головкин — о потерянном уважении Сауля Альвареса

Как мы сообщали ранее, претендент из Мексики Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) в преддверии поединка-реванша с чемпионом WBC/WBA Super в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) заявил, что потерял уважение к оппоненту.

Головкин и его команда продолжают обвинять мексиканца в использовании запрещённых препаратов — февральские допинг-пробы Альвареса показали наличие в организме спортсмена запрещённого препарата кленбутерола, что повлекло за собой отмену ранее запланированного на май реванша. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) была зафиксирована ничья.

Говорит Головкин: «Уважение — это уважение. Кто знает, может быть у нас с Альваресом разное понимание этого слова. Мне кажется, Канело и его команда потеряли уважение многих болельщиков бокса своими действиями. Но мне это не важно. Я уважаю каждого боксёра, и надеюсь, что в конце концов после боя мы пожмём друг другу руки. Независимо от того, кто одержит победу».

Напомним, второй бой состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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