Ещё
Геннадий Головкин — о потерянном уважении Сауля Альвареса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Геннадий Головкин — о потерянном уважении Сауля Альвареса 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, претендент из Мексики Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) в преддверии поединка-реванша с чемпионом WBC/WBA Super в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) заявил, что потерял уважение к оппоненту.
Головкин и его команда продолжают обвинять мексиканца в использовании запрещённых препаратов — февральские допинг-пробы Альвареса показали наличие в организме спортсмена запрещённого препарата кленбутерола, что повлекло за собой отмену ранее запланированного на май реванша. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) была зафиксирована ничья.
Говорит Головкин: «Уважение — это уважение. Кто знает, может быть у нас с Альваресом разное понимание этого слова. Мне кажется, Канело и его команда потеряли уважение многих болельщиков бокса своими действиями. Но мне это не важно. Я уважаю каждого боксёра, и надеюсь, что в конце концов после боя мы пожмём друг другу руки. Независимо от того, кто одержит победу».
Напомним, второй бой состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Читайте также: Если бы Головкин попался на допинге, с ним бы не церемонились — Абель Санчес
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
53-летний Макколл в последний момент передумал драться с Вудсом Тренер Геннадия Головкина: Альварес — абсолютно бесхарактерный боец Как WBA и Бейбут Шуменов множили титулы в тяжёлом весе: фото боя с Алтункаей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После матча с Россией хорваты обратились в больницу31
HNS сделал заявление по инциденту с Видой552
Отобранный на ЧМ арбитр пожизненно отстранен от игр12
Овечкин в Москве спасся пивом18
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России9
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение