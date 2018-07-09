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СМИ: Шон Портер и Дэнни Гарсиа разыграют вакантный титул в сентябре
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СМИ: Шон Портер и Дэнни Гарсиа разыграют вакантный титул в сентябре 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Поединок двух топовых американских бойцов полусредней весовой категории (до 66,7 кг), бывших чемпионов мира Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) и Шона Портера (28-2-1, 17 КО) состоится 8 сентября в Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США), сообщает BoxingTalk со ссылкой на неназванный источник.
Ранее сообщалось о переносе боя — первоначально предполагалось, что бой между Портером и Гарсией за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC состоится 25 августа. Напомним, предыдущий обладатель титула WBC американец Кит Тёрман (28-0, 22 КО) добровольно отказался от пояса — подверженный травмам боец не боксировал с марта 2017 года.
Источнику не удалось получить подтверждение инсайда от Стивена Эспиносы из телеканала Showtime или от промоутера Лу Дибеллы (DiBella Entertainment). Но перенос на 8 сентября подтвердил польский проспект хэвивейта Адам Ковнацки (17-0, 14 КО), которому в андеркарде предстоит бой с бывшим чемпионом мира Чарльзом Мартином (25-1-1, 23 КО) из США.
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