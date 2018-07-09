Тренер Геннадия Головкина: Альварес — абсолютно бесхарактерный боец

Мексиканский тренер Абель Санчес не прекращает словесные выпады в адрес соотечественника Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО). 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Альваресу предстоит бой с подопечным Санчеса Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) из Казахстана, чемпионом мира по версиям WBC/WBA Super в среднем весе.

Впервые Альварес и Головкин встретились друг с другом в спарринг-сессии в зале Санчеса в Биг Беар (штат Калифорния, США) 7 лет тому назад. Мексиканцу было всего 19, и по словам Санчеса, тогда Альварес был очень приятным молодым человеком.

«Альварес абсолютно бесхарактерный человек. Он живёт в своём мирке, не хочет думать об остальных. В боксе же всегда все помогают друг другу. Я встетил его впервые 7 лет тому назад. Он был абсолютно другим. Приятный парень, который со всеми ладил. А сейчас он ведёт себя так, как будто он лучше остальных. А всё только лишь потому, что у него куча денег», — рассказывает Санчес.

Парирует Санчесу менеджер/тренер Альвареса Хосе «Чепо» Рейносо: «15 сентября произойдёт два кряду знаковых события в мире бокса. Во-первых, Альварес нанесёт дебютное поражение Головкину. А во-вторых, Абель Санчес наконец-то заткнётся. Ему бы помолчать, как это делает его боец. А он говорит, говорит, всё время говорит. Считаю, тренеры должны делать свою работу. Точка. Наше дело — не языками трепать».

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Напомним, в сентябре прошлого года Альварес и Головкин уже встречались в ринге, но не сумели определить победителя — бой завершился вничью раздельным судейским решением.

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