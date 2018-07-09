Геннадий Головкин: На этот раз бой с Альваресом превратится в уличную драку

Чемпион-средневес, обладатель титулов WBC и WBA Super, казахстанский нокаутёр Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) «верит», что во втором поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) в ринге будет намного больше «уличной драки» и намного меньше непосредственно бокса.

«Я не могу проиграть этот бой. Очень интересный поединок для меня, потому что я чувствую его энергию. Чувствую чемпионскую энергию, — на всякий случай дословно цитирует Головкина Boxing News 24. — Собираюсь внести кое-какие изменения. Я точно знаю, что именно надо сделать иначе во втором поединке. Сейчас всё абсолютно по-другому. У меня появился необходимый опыт».

«Верю, на этот раз бой будет словно уличная драка», — утверждает чемпион.

Слово берёт тренер Абель Санчес: «На самом деле у Альвареса выдающиеся боксёрские навыки. Мы это знали и до первого боя, но не предполагали, что он будет так много двигаться. Он ведь обещал накануне боя отправить Головкина в нокаут. В общем, как и сейчас обещает. Надеемся, что он хотя бы в этот раз ответит за свои слова. Что на этот раз он действительно будет драться, и болельщики увидят великий бой».

В сентябре прошлого года Головкин и Альварес не сумели выявить победителя — судьи разошлись во мнениях, зафиксировав ничью раздельным решением. Вспоминает Санчес: «В прошлый раз всё омрачил судейский вердикт. Помню, ещё до оглашения вердикта президент Golden Boy Promotions (промоутерская компания, за которую выступает Альварес) сказал мне: „Ничья“. Я думал, он шутит. Откуда ему было знать? Я был уверен, Головкин взял 8 раундов из 12. Было больно услышать то, что они там насчитали».

Как ни странно, на этот раз Санчес решил отдать должное Альваресу: «Думаю, Альварес провёл отличный бой. Он сделал всё, чтобы не быть нокаутированным. Он прекрасно работает на ногах, у него отличная техника. Беда только лишь в том, что он не захотел дать болельщикам то, что обещал до боя. Сейчас он говорит те же вещи. Но сдержит ли он своё слово на этот раз? Увидим».

И, конечно же, прогноз от Санчеса: «Если Канело Альварес не будет убегать, если примет рубку, то Головкин его остановит досрочно. Думаю, это будет победа нокаутом в финальных раундах или же уверенная победа решением. Примерно, как в прошлый раз».

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Напомним, второй бой между Головкиным и Альваресом состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

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