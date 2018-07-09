Финалисты Кубка Стэнли-2018 подарили чемпиону мира по версиям WBC и IBO джерси

Игроки «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри и Дерик Энгелланд подарили чемпиону мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO Геннадию Головкину джерси команды с седьмым номером и надписью GGG.

Боксёр и игроки встретились на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где 7 июля проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 226.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вегаса».

Отметим, что в решающем пятом матче финальной серии плей-офф между «Вегасом» и «Вашингтон Кэпиталз» в качестве зрителя присутствовал Головкин со своим сыном, которые по окончанию встречи поздравили российских легионеров «Вашингтона» с победой и сфотографировался с главным трофеем Национальной хоккейной лиги Кубком Стэнли.