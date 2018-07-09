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Вечер бокса в Академии единоборств РМК
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Вечер бокса в Академии единоборств РМК 

Overtime.life 4 часа назад
Фото: Overtime.life
Непобежденный российский контендер Евгений Чупраков (19-0, 10 КО) проведет свой следующий бой в Екатеринбурге 14 июля. Десятираундовое противостояние между россиянином и филиппинцем Эрни Санчесом (18-11-1, 9 КО) за пояс WBO Intercontinental в первом легком весе (до 59 кг) станет главным событием шоу в уральской столице.
Это первый вечер бокса в летней серии турниров от промоутерской компании RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Площадкой мероприятия станет «Академия единоборств РМК» (начало в 17-00 по местному времени).
На так называемой «РМК-Арене» пройдут двенадцать бескомпромиссных боев, включая титульные.
Также вы увидите бои Юрия Кашинского (15-0, 14 КО), Евгения Романова (9-0, 6 КО), Мадияра Жанузака (4-0, 1 КО) и другие боксеры, кто уже успел зарекомендовать себя и на больших шоу в ДИВСе «Уралочка», и на клубных турнирах серии Extra Round.
Справки по тел. : +7 (343) 271-71-60  Сайт мероприятия
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Шейнкмана, 121А
Центр карты:
56.81852306786994,60.59204849999994
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.818523,60.592049
Дата:
суббота, июля 14, 2018
Комментарий к дате:
17:00  Количество просмотров:
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