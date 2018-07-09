Вечер бокса в Академии единоборств РМК

Непобежденный российский контендер Евгений Чупраков (19-0, 10 КО) проведет свой следующий бой в Екатеринбурге 14 июля. Десятираундовое противостояние между россиянином и филиппинцем Эрни Санчесом (18-11-1, 9 КО) за пояс WBO Intercontinental в первом легком весе (до 59 кг) станет главным событием шоу в уральской столице.

Это первый вечер бокса в летней серии турниров от промоутерской компании RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Площадкой мероприятия станет «Академия единоборств РМК» (начало в 17-00 по местному времени).

На так называемой «РМК-Арене» пройдут двенадцать бескомпромиссных боев, включая титульные.

Также вы увидите бои Юрия Кашинского (15-0, 14 КО), Евгения Романова (9-0, 6 КО), Мадияра Жанузака (4-0, 1 КО) и другие боксеры, кто уже успел зарекомендовать себя и на больших шоу в ДИВСе «Уралочка», и на клубных турнирах серии Extra Round.

Справки по тел. : +7 (343) 271-71-60 Сайт мероприятия

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Дата:

суббота, июля 14, 2018

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17:00 Количество просмотров: