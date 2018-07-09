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Проспект Эргашев: Я бы просто разорвал Прогрейса!
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Проспект Эргашев: Я бы просто разорвал Прогрейса! 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Шохжахон Эргашев (12-0, 11 КО) из Узбекистана заявил, что готов драться с лучшими бойцами дивизиона. Например, с обладателем титула «временного» чемпиона WBC американцем Риджисом Прогрейсом (21-0, 18 КО).
«Готов драться с лучшими! — цитирует проспекта BoxingTalk. — Я бы подрался с Прогрейсом. Он пиарится, называет себя лучшим бойцом дивизиона, а я бы его попросту разорвал. В общем, готов ко встречи с любым чемпионом мира: Релих, Трояновский, Хукер. Готов драться с любым топом из 63,5 кг. Пускай мой промоутер просто выстроит их в очередь друг за дружкой».
По словам проспекта, в Узбекистане и в Москве (Россия) он уже довольно таки знаменит: «Мой предыдущий поединок (за интернациональный пояс WBA против некоего Ван Чжиминя (10-3, 3 КО) из Китая) показывали на центральном телеканале Узбекистана. Вся страна смотрела за тем, как я побеждаю. Получил столь необходимый опыт и вскоре буду драться за чемпионский титул. Сейчас тренируюсь в Москве. У меня здесь громадная болельщицкая армия. Было бы круто драться в Москве летом. А затем, осенью, снова вернуться в США».
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