Александр Гвоздик: Усик может сводить Гассиева в школу

— Главное, чтобы Саша боксировал с трезвой головой и не пытался впечатлить публику. Знаете, как Саша может боксировать… В боксерском мире говорят «может сводить в школу». Мне кажется, он может сводить Гассиева в школу. Главное, чтобы он с ним не дрался, как с Бриедисом. Это может быть проблематично. А если Саша будет боксировать с трезвой головой, то он может выиграть у любого, — заявил Гвоздик

Напомним, поединок между чемпионом WBC/WBO Усиком и обладателем титулов WBA/IBF Гассиевым состоится 21 июля в Москве.

На кону будет стоять звание победителя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).