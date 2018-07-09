Ещё
Александр Гвоздик: Усик может сводить Гассиева в школу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Гвоздик: Усик может сводить Гассиева в школу 

Советский спорт 4 часа назад
— Главное, чтобы Саша боксировал с трезвой головой и не пытался впечатлить публику. Знаете, как Саша может боксировать… В боксерском мире говорят «может сводить в школу». Мне кажется, он может сводить Гассиева в школу. Главное, чтобы он с ним не дрался, как с Бриедисом. Это может быть проблематично. А если Саша будет боксировать с трезвой головой, то он может выиграть у любого, — заявил Гвоздик.
Напомним, поединок между чемпионом WBC/WBO Усиком и обладателем титулов WBA/IBF Гассиевым состоится 21 июля в Москве.
На кону будет стоять звание победителя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Советский спорт: последние новости
Кормье оказался тяжелее Миочича Двукратный олимпийский чемпион сбежал со сборов сборной Кубы Сразу пять супервайзеров будут работать на бое Сагайдаковская - Брекхус
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обвинили в использовании аммиака121
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали142
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине533
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина32
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение