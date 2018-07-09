Арнольд Хегай огласил список желаемых соперников — в нём сплошные звёзды

26-летний проспект второго легчайшего веса (до 55,3 кг) украинец Арнольд Хегай (12-0-1, 8 КО) пообщался с корреспондентом BoxingTalk.

В мае 2018 года Хегай дебютировал в США, одержав непростую победу над местным бойцом Адамом Лопесом (16-3-2, 8 КО).

— Что нового? Когда ожидать твоего возвращения в ринг?

— Я всегда в форме, всегда в тренировочном процессе. Думаю, следующий бой состоится ранней осенью. Мне понравилось драться в США. Хочу закрепить предыдущую победу новым ярким выступлением.

— У тебя несколько кряду достаточно таки солидных побед. С кем бы ты хотел подраться следующим?

— Хочу в обозримом будущем провести титульный бой. Никому меня не остановить! Луис Нери, Рэй Варгас, Айзек Догбо, Джесси Магдалено, Даниеэль Роман. Вот этих хочу в соперники. Всех.

— В предыдущем поединке твой вес был 54,4 кг. Планируешь драться в какой весовой категории? В легчайшем весе (до 53,5 кг) или же во втором легчайшем (до 55,3 кг)?

— Во втором легчайшем.

— Победа над кем из боксёров может сделать тебя знаменитым, дать толчок твоей карьере? Как считаешь? Может быть нацелен на кого-то конкретного?

— Никаких конкретных целей. Меня интересуют абсолютно все бойцы, обладающие чемпионскими титулами. Хочу драться с лучшими.

— Ты нервничал в дебютном поединке в США против Лопеса?

— Нет, не нервничал. То же чувство, что и перед каждым боем. Небольшой мандраж, а так всё под контролем. Очень рад дебюту. Хочу поблагодарить телеканал Showtime и своего промоутера Дмитрия Салиту (Salita Promotions).

— В чём разница в процессе подготовки в США и Украине?

— Самая большая разница в выборе спарринг-партнёров. В Украине практически нереально найти спарринг-партнёра мирового уровня, особенно в моём весе. А так, украинская школа бокса является одной из лучших в мире. Это доказано великими бойцами, которые подарила Украина миру. Сейчас я привыкаю ко всему. Думаю, ещё парочка тренировочных лагерей и я полностью привыкну и адаптируюсь.

— Пару слов болельщикам бокса?

— Спасибо за интервью и спасибо всем, кто интересуется моей карьерой. Обещаю ещё долго радовать вас зрелищными боксёрскими поединками.

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