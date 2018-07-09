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Боксеры сборной России 22 июля проведут матч с Германией
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Боксеры сборной России 22 июля проведут матч с Германией 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов сообщил, что команда 22 июля в рамках Международного дня бокса проведет матч против Германии в 10 весовых категориях. Боксеры сборной России в настоящее время находятся на тренировочном сборе команды, который проходит с 27 июня по 19 июля.
— Сборная России в настоящее время проводит в Приэльбрусье тренировочный сбор в условиях среднегорья, — цитирует «Р-Спорт» Кравцова. — 22 июля в рамках Международного дня бокса в Москве намечено проведение матчевой встречи между российскими и немецкими боксерами. Поединки пройдут во всех 10 весовых категориях. Сборная Германии намерена привезти в Москву всех своих сильнейших боксеров, состав нашей команды на предстоящие бои уже определен.
На ринг выйдут Василий Егоров (весовая категория до 49 килограммов), Тамир Галанов (52), Шахриер Ахмедов (56), Альберт Батыргазиев (60), Павел Федоров (64), Владислав Савостьянов (69), Глеб Бакши (75), Георгий Кушиташвили (81), Муслим Гаджимагомедов (91) и Илья Квасников (свыше 91). Наши спортсмены будут боксировать на фоне нагрузки, мы не ведем целенаправленной подготовки к этой матчевой встрече.
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