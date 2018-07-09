Боксеры сборной России 22 июля проведут матч с Германией

Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов сообщил, что команда 22 июля в рамках Международного дня бокса проведет матч против Германии в 10 весовых категориях. Боксеры сборной России в настоящее время находятся на тренировочном сборе команды, который проходит с 27 июня по 19 июля.

— Сборная России в настоящее время проводит в Приэльбрусье тренировочный сбор в условиях среднегорья, — цитирует «Р-Спорт» Кравцова. — 22 июля в рамках Международного дня бокса в Москве намечено проведение матчевой встречи между российскими и немецкими боксерами. Поединки пройдут во всех 10 весовых категориях. Сборная Германии намерена привезти в Москву всех своих сильнейших боксеров, состав нашей команды на предстоящие бои уже определен.