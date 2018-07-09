Абель Санчес объяснил, почему осёл — не он

Абель Санчес, тренер казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), отреагировал на насмешливо-грубые высказывания в свой адрес со стороны Хосе и Эдди Рейносо — менеджера и тренера мексиканца Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), которые за постоянную болтовню назвали Абеля ослом.

Санчес уверен, что скандал с допингом, главным фигурантом которого стал Альварес, доказывает, что осёл как раз не он.

«Я вам вот что скажу. На протяжении последних 15-20 лет всем в Мексике прекрасно известно о химии, которой пичкают говядину, что, в свою очередь, приводит к положительным тестам на допинг. Последние 20 лет это случается в Мексике повсеместно. Провалилась национальная сборная по футболу, а также несколько бойцов», — напоминает Санчес в интервью BoxingScene.

«При этом тренеры Альвареса занимаются мясным бизнесом. И ты не знаешь об этой проблеме? Значит, это не я осёл, который съел заражённый стейк. И не я осёл, который позволил съесть ему это мясо», — пришёл к удовлетворительному для себя выводу Абель.

Напомним, что 15 сентября должен состояться реванш Головкина и Альвареса. Их первый поединок в прошлом году завершился вничью.

Читайте также: Геннадий Головкин: На этот раз бой с Альваресом превратится в уличную драку

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.