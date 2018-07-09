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Абель Санчес объяснил, почему осёл — не он
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Абель Санчес объяснил, почему осёл — не он 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Абель Санчес, тренер казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), отреагировал на насмешливо-грубые высказывания в свой адрес со стороны Хосе и Эдди Рейносо — менеджера и тренера мексиканца Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), которые за постоянную болтовню назвали Абеля ослом.
Санчес уверен, что скандал с допингом, главным фигурантом которого стал Альварес, доказывает, что осёл как раз не он.
«Я вам вот что скажу. На протяжении последних 15-20 лет всем в Мексике прекрасно известно о химии, которой пичкают говядину, что, в свою очередь, приводит к положительным тестам на допинг. Последние 20 лет это случается в Мексике повсеместно. Провалилась национальная сборная по футболу, а также несколько бойцов», — напоминает Санчес в интервью BoxingScene.
«При этом тренеры Альвареса занимаются мясным бизнесом. И ты не знаешь об этой проблеме? Значит, это не я осёл, который съел заражённый стейк. И не я осёл, который позволил съесть ему это мясо», — пришёл к удовлетворительному для себя выводу Абель.
Напомним, что 15 сентября должен состояться реванш Головкина и Альвареса. Их первый поединок в прошлом году завершился вничью.
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