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Ломаченко объявил о возвращении: названа дата следующего боя
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Ломаченко объявил о возвращении: названа дата следующего боя 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Украинский чемпион мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Василий «Hi-Tech» Ломаченко (11-1, 9 КО) подтвердил, что заживление плечевого сустава после артроскопической операции проходит ускоренными темпами, и вместо осеннего, а то и зимнего возвращения на ринг мы увидим его там уже в конце лета. Уроженец Белгород-Днестровского, который сейчас находится на исторической малой родине и уже проводит щадящие тренировки, сообщил о послеоперационном камбэке у себя в Instagram. «Ну что, я возвращаюсь 25 августа в бой, — пишет он и ради множества комментариев в микроблоге добавляет: — Как вы думаете, кто следующий соперник?»
Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)
9 Июл 2018 в 6:23 PDT  12 мая 2018 года Ломаченко стал чемпионом в третьей категории, отобрав титул у Хорхе Линареса. Смотрите также: Бойцы ММА содрогнулись: Ломаченко сносит столб ударом ноги — видео Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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