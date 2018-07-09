Ломаченко объявил о возвращении: названа дата следующего боя

Украинский чемпион мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Василий «Hi-Tech» Ломаченко (11-1, 9 КО) подтвердил, что заживление плечевого сустава после артроскопической операции проходит ускоренными темпами, и вместо осеннего, а то и зимнего возвращения на ринг мы увидим его там уже в конце лета. Уроженец Белгород-Днестровского, который сейчас находится на исторической малой родине и уже проводит щадящие тренировки, сообщил о послеоперационном камбэке у себя в Instagram. «Ну что, я возвращаюсь 25 августа в бой, — пишет он и ради множества комментариев в микроблоге добавляет: — Как вы думаете, кто следующий соперник?»

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)