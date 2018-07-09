В состав Суперсерии–2 вошёл экс-чемпион Хуан Карлос Пайано из Доминиканской Республики 

Ещё одним официально заявленным в турнир следующей Всемирной боксёрской суперсерии счастливчиком стал экс-чемпион мира, доминиканец Хуан Карлос «Baby Pacquiao» Пайано (20-1, 9 КО). Он выступит в состязаниях бойцов легчайшего дивизиона, сообщила пресс-служба WBSS. Уроженец города Консепсион-де-ла-Вега, где в 1494 году Христофор Колумб основал небольшой форт и дал начало поселению, «в экстазе» от этого известия. «Собираюсь восстановиться на чемпионских позициях. Крутецки видеть, как лучшие дерутся с лучшими, и быть признанным лидером дивизиона», — цитирует 34-летнего левшу сайт WBSS. Хуан Карлос ранее владел поясами WBA и IBO в этом же весе — до 53,5 кг.
Напомним, бои Суперсерии–2 пройдут в трёх весовых категориях, две из которых с частичным составом уже объявили: Легчайший вес (до 53,5 кг) — Райан Барнетт (19-0, 9 КО), чемпион WBA — Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF — Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO — Джейсон Молони (17-0, 14 КО), претендент по IBF — Нонито Донэйр (38-5, 24 KO) — Хуан Карлос Пайано (20-1, 9 КО) Суперлёгкий вес (до 63,5 кг) — Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA — Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC — Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF — Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF — Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA — Хуан Хосе Веласко (20-0, 12 КО) или Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО), «временный» чемпион WBC Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.