Если Усик будет настолько глупым, чтобы застаиваться, Гассиев его нокаутирует — тренер

Решающим фактором в финале Суперсерии тяжеловесов Александра Усика (14-0, 11 КО) и Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) будет то, что ударная мощь последнего больше, чем у фаворита из Украины. Такое мнение высказал тренер российского чемпиона мира IBF/WBA Абель Санчес.

«Я вам так скажу: у меня впереди крупный бой 15 сентября, реванш Головкин–Канело, потому Алекс Сауседо с Морисом Хукером . Но бой Мурата с Гассиевым — он самый сложный из этих трёх, — заявил коуч BoxingScene. — Думаю, всё, возможно, решит ударная мощь. В прошлом бою Александр дрался с Бриедисом, но я вам гарантирую, что с Муратом он этого делать не станет. Если Усик будет настолько глупым, чтобы долго застаиваться (около от Мурата), то может закончить тем, что будет потрясён или даже нокаутирован».

Читайте также: Александр Гвоздик : Усик может преподать Гассиеву боксёрский урок

После этого Санчес снова отметил, что чемпион WBC/WBO Усик — «выдающийся боксёр».

«Когда Гассиев дрался с Дортикосом, то первые 4–5 раундов мы позволили Юниэру немного вымахаться. Но вот Усик… Не думаю, что он позволит Мурату избивать себя те же 4–5 раундов… Это очень сложный бой для обоих», — резюмировал коуч Гассиева.

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.