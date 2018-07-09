Ещё
Если Усик будет настолько глупым, чтобы застаиваться, Гассиев его нокаутирует — тренер
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ
Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ

Если Усик будет настолько глупым, чтобы застаиваться, Гассиев его нокаутирует — тренер 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Решающим фактором в финале Суперсерии тяжеловесов Александра Усика (14-0, 11 КО) и Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) будет то, что ударная мощь последнего больше, чем у фаворита из Украины. Такое мнение высказал тренер российского чемпиона мира IBF/WBA Абель Санчес.
«Я вам так скажу: у меня впереди крупный бой 15 сентября, реванш Головкин–Канело, потому Алекс Сауседо с Морисом Хукером. Но бой Мурата с Гассиевым — он самый сложный из этих трёх, — заявил коуч BoxingScene. — Думаю, всё, возможно, решит ударная мощь. В прошлом бою Александр дрался с Бриедисом, но я вам гарантирую, что с Муратом он этого делать не станет. Если Усик будет настолько глупым, чтобы долго застаиваться (около от Мурата), то может закончить тем, что будет потрясён или даже нокаутирован».
Читайте также: Александр Гвоздик: Усик может преподать Гассиеву боксёрский урок
После этого Санчес снова отметил, что чемпион WBC/WBO Усик — «выдающийся боксёр».
«Когда Гассиев дрался с Дортикосом, то первые 4–5 раундов мы позволили Юниэру немного вымахаться. Но вот Усик… Не думаю, что он позволит Мурату избивать себя те же 4–5 раундов… Это очень сложный бой для обоих», — резюмировал коуч Гассиева.
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
53-летний Макколл в последний момент передумал драться с Вудсом Рамирес, О’Коннор, Каваляускас и Абреу на финальной пресс-конференции: фото Альварес, как девка, бегал от Головкина, ныл потом и взял стероиды на реванш — Мартиросян
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай хочет переманить Дзюбу
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине563
В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака99
Под Краснодаром убили российского футболиста
После матча с Россией хорваты обратились в больницу73
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение