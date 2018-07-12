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Виктор Постол: Усик может и нокаутировать Гассиева
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Виктор Постол: Усик может и нокаутировать Гассиева 

Vringe.com 8 часов назад
Фото: Vringe.com
Украинский суперлегковес (до 63,5 кг), бывший чемпион мира Виктор Постол (29-2, 12 КО) верит в победу соотечественника Александра Усика (14-0, 11 КО) над россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) в решающем поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
«Конечно же буду болеть только за Сашу, за нашего земляка, — рассказал Постол в интервью LuckyPunch.net. — Бой будет интересный. Шансы 50/50. Мне кажется, главное для Усика быть собранным, потому что Гассиев — очень жёсткий. 100% будет идти и ломать, захочет выиграть нокаутом у Саши. Но Усик — парень грамотный. Я думаю, он должен победить Гассиева. По очкам».
21 июля в Москве (Россия) Усик и Гассиев определят абсолютного чемпиона в тяжёлом дивизионе (до 90,7 кг). По мнению Постола, украинцу надо боксировать умно, избегать разменов с мощным россиянином: «Идти с ним „рубиться“ нету смысла. У Саши не такой стиль. Он — не Тайсон. Он — классный любитель, обыгрывает оппонентов. Думаю, если Саша много „натыкает“ Гассиеву, то может и нокаутировать. То есть, если Усик хорошенько накормит его ударами».
Постол не понаслышке знает о том, каково это — драться на территории соперника: «На Сашу будет давить ещё и то, что вся публика придёт поболеть за русского боксёра. Гассиеву и стены родные будут помогать. На выезде, даже если чувствуешь себя уверенно, есть немножко такой… дискомфорт».
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