Когда и против кого вернётся в ринг Ломаченко? Отвечает промоутер Боб Арум

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) планирует возвращение в ринг украинского чемпиона WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) на ноябрь-декабрь, сообщает Лэнс Пагмаер из LA Times.

В мае украинец перенёс артроскопическую операцию на травмированном в поединке против Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) плече. По словам Арума, даже матёрые доктора удивляются тому, как быстро восстанавливается организм Ломаченко после операции.

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По словам Пагмаера, промоутер также сообщил имена потенциальных соперников чемпиона из Украины: «Арум говорит, что восстановление Ломаченко идёт ускоренными темпами. Похоже, уже никто не сомневается, что украинец вернётся в ринг в ноябре или декабре. Соперником Ломаченко будет или же Мэнни Пакьяо, или же победитель боя между Раймундо Бельтраном и Хосе Педрасой».

25 августа в Фениксе (штат Аризона, США) чемпион WBO мексиканец Бельтран проведёт дебютную защиту титула в бою с пуэрториканским экс-чемпионом Педрасой. Пакьяо также предстоит сперва провести непростой бой. Уже 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) легендарный филиппинец попытается отобрать титул «обычного» чемпиона WBA в весе до 66,7 кг у нокаутёра из Аргентины Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО).

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«С Мэнни всё немного сложнее, — цитирует Арума LA Times. — Прежде всего, сперва ему необходимо победить Маттиссе. Затем предстоит договориться о лимите веса (Пакьяо выступает в 66,7 кг, а Ломаченко в 61,2 кг). Но, думаю, мы с этим справимся. Никто не знает, сумеет победить Пакьяо или же нет. Маттиссе — невероятный панчер. А скорость у Мэнни уже далеко не та, что была прежде».

Подлил масла в огонь Фредди Роуч , бывший тренер Пакьяо. По мнению опытного наставника, у филиппинца серьёзные проблемы с ранее прооперированным плечом: «У Мэнни всё совсем плохо с плечом. Его процесс реабилитации был немного странным. Не уверен, что молитв и плавания в океане достаточно. Я считаю, слишком опасно драться с таким плечом».

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