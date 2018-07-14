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Роберт Гарсиа: Может это Арум препятствует поединку Ломаченко и Гарсии?
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Роберт Гарсиа: Может это Арум препятствует поединку Ломаченко и Гарсии? 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Роберт Гарсиа, экс-чемпиона мира, старший брат и тренер Мигеля Анхеля «Майки» Гарсии (38-0, 30 КО), очень надеется, что Майки уже в скором времени сможет провести поединок с украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО). Об этом он заявил в интервью FightHub.
«Я, вероятнее всего, хочу, чтобы Майки провел бой именно с Василием Ломаченко. Этот поединок должен состояться, — убеждён Роберт. — Если бы я мог, то уже работал бы над этим боем, но Майки умён в переговорном процессе и сделает правильное решение. Так или иначе, я бы очень хотел увидеть этот поединок. Где-то в следующем году их бой должен состояться. Это поединок, о котором все говорят и хотят увидеть. Все говорят, какой великий Ломаченко, и он действительно такой — адский боец. Василий очень, очень талантливый боксёр. Но все говорят и о том, насколько хорош Майки, как сильно он бьёт, какой он умный в ринге. Значит, этот бой должен состояться. Сейчас они оба чемпионы в одной весовой категории. Может, это Боб Арум препятствует поединку? Мы не должны допустить этого. Я не хочу ждать ещё 5-6 лет, поединок должен состоятся в следующем году, когда бойцы будут в расцвете сил».
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«Смотрите, ещё до боя мы знаем, что может Майки, и что может Ломаченко, — рассуждает Гарсиа-тренер. — Этот адский бой будет очень сложным для обоих. Да, Ломаченко побывал в нокдауне в прошлом бою, но такое случается со всеми, Майки тоже несколько раз был в нокдаунах. Этот фактор ничего не меняет, это всё ещё великий бой. Ломаченко — адский боец и атлет, один из лучших в pound-for-pound, поэтому их поединок с Майки должен состояться».
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