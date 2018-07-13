Ещё
Василий Ломаченко показал, что ждёт грубиянов: видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Василий Ломаченко показал, что ждёт грубиянов: видео 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Пока у украинского чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) заживает прооперированное плечо, которое он травмировал по ходу майского боя против Хорхе Линареса, отработка ударов в зале ему противопоказана. Однако, это не мешает Василию практиковать новые методы атаки на потенциального недруга.
Известно, что Василий предпочитает общаться с помощью кулаков в ринге. Но если оппонент слишком настойчив и вызывающе много острословит, у Ломаченко есть доводы и на этот случай.
А если серьёзно: Когда и против кого вернётся в ринг Ломаченко? Отвечает промоутер Боб Арум
Lomachenko ''When they talk too much'' pic.twitter.com/nvAJqhnls1
— Against The Ropes (@ATRboxinguk) 13 июля 2018 г.
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Риджис Прогрейс vs Хуан Хосе Веласко Роберт Истер: Вот увидите, я легко справлюсь с Майки Гарсией Суперсерия–2: добавили Наоя Иноуэ, который тут же пообещал выиграть турнир
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»172
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ67
Мутко попал в немилость ФИФА39
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ30
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение