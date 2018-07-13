Василий Ломаченко показал, что ждёт грубиянов: видео 

Пока у украинского чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) заживает прооперированное плечо, которое он травмировал по ходу майского боя против Хорхе Линареса, отработка ударов в зале ему противопоказана. Однако, это не мешает Василию практиковать новые методы атаки на потенциального недруга.
Известно, что Василий предпочитает общаться с помощью кулаков в ринге. Но если оппонент слишком настойчив и вызывающе много острословит, у Ломаченко есть доводы и на этот случай.
А если серьёзно: Когда и против кого вернётся в ринг Ломаченко? Отвечает промоутер Боб Арум
Lomachenko ''When they talk too much'' pic.twitter.com/nvAJqhnls1
— Against The Ropes (@ATRboxinguk) 13 июля 2018 г.
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