Василий Ломаченко показал, что ждёт грубиянов: видео

Пока у украинского чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) заживает прооперированное плечо, которое он травмировал по ходу майского боя против Хорхе Линареса , отработка ударов в зале ему противопоказана. Однако, это не мешает Василию практиковать новые методы атаки на потенциального недруга.

Известно, что Василий предпочитает общаться с помощью кулаков в ринге. Но если оппонент слишком настойчив и вызывающе много острословит, у Ломаченко есть доводы и на этот случай.

А если серьёзно: Когда и против кого вернётся в ринг Ломаченко? Отвечает промоутер Боб Арум

Lomachenko ''When they talk too much'' pic.twitter.com/nvAJqhnls1

— Against The Ropes (@ATRboxinguk) 13 июля 2018 г.

