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Василий Ломаченко вернётся на ринг 25 августа
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Василий Ломаченко вернётся на ринг 25 августа 

Чемпионат.com 1 час назад
Украинский боксёр, чемпион мира в лёгком весе по версии WBA Василий Ломаченко объявил что вернётся на ринг 25 августа. Имя своего будущего соперника Василий пока не называет. Ранее в прессе появилась информация о том, что Ломаченко проведёт следующий бой против победителя поединка Романа Андреева и Раймундо Бельтрана, который должен был пройти 25 августа. Ожидается, что Ломаченко может заменить в этом бою Андреева. Ломаченко недавно перенёс операцию на плече. «Ну что, я возвращаюсь 25 августа в бой. Как вы думаете кто следующий соперник?», — написал в своём «инстаграме» Василий Ломаченко.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Ломаченко.
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