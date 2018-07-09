Василий Ломаченко вернётся на ринг 25 августа 

Украинский боксёр, чемпион мира в лёгком весе по версии WBA Василий Ломаченко объявил что вернётся на ринг 25 августа. Имя своего будущего соперника Василий пока не называет. Ранее в прессе появилась информация о том, что Ломаченко проведёт следующий бой против победителя поединка Романа Андреева и Раймундо Бельтрана, который должен был пройти 25 августа. Ожидается, что Ломаченко может заменить в этом бою Андреева. Ломаченко недавно перенёс операцию на плече. «Ну что, я возвращаюсь 25 августа в бой. Как вы думаете кто следующий соперник?», — написал в своём «инстаграме» Василий Ломаченко.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Ломаченко.