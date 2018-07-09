Пйано примет участие во втором сезоне WBSS 

Бывший чемпион мира WBA и IBO в легчайшем весе, доминиканский боксёр Хуан Карлос Пайано станет участником второго сезона суперсерии WBSS, сообщает пресс-служба соревнований.
Ранее стало известно, что другими участниками турнира в этой весовой категории станут чемпион мира по версии WBO Золани Тете, чемпион мира по версии WBA Super Райан Барнетт, чемпион мира по версии WBA Regular Наоя Иноуэ, чемпион мира по версии IBF Эммануэль Родригес, а также Джейсон Молони и бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Нонито Донэйр.