Ещё
Пйано примет участие во втором сезоне WBSS
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пйано примет участие во втором сезоне WBSS 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бывший чемпион мира WBA и IBO в легчайшем весе, доминиканский боксёр Хуан Карлос Пайано станет участником второго сезона суперсерии WBSS, сообщает пресс-служба соревнований.
Ранее стало известно, что другими участниками турнира в этой весовой категории станут чемпион мира по версии WBO Золани Тете, чемпион мира по версии WBA Super Райан Барнетт, чемпион мира по версии WBA Regular Наоя Иноуэ, чемпион мира по версии IBF Эммануэль Родригес, а также Джейсон Молони и бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Нонито Донэйр.
Чемпионат.com: последние новости
Альварес: я потерял уважение к Головкину WBO исключила Пакьяо из своего рейтинга Андраде может стать следующим официальным претендентом на бой с Сондерсом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ173
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине570
В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака104
Китай хочет переманить Дзюбу
После матча с Россией хорваты обратились в больницу74
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение