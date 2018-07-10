Андрей Ивичук: Андреев шел к чемпионскому бою всю жизнь

На прошлой неделе было объявлено, что российский легковес Роман Андреев проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBO против мексиканца Раймундо Бельтрана

Бой состоится 25 августа в Глендейле.

Бельтран выиграл 35 боев при семи поражениях, одной ничьей, один поединок был признан несостоявшимся. Андреев выиграл во всех 21 боях. Россиянин занимает первое место в рейтинге WBO.

О шансах российского боксера рассказал его тренер Андрей Ивичук.

— Насколько долго Роман Андреев шел к титульному поединку? — Любой спортсмен к чемпионскому бою идет всю жизнь. И Рома не исключение. Он всю карьеру строил, чтобы стать чемпионом мира. И сейчас появился шанс для этого.

— Были ли у Романа бои и тренировки в Америке? — Да. Два боя. И тренировки тоже были. На этот раз мы едем на территорию соперника. Бой пройдет рядом с мексиканской границей. Мы все это прекрасно понимаем. На чужой территории легко не бывает. Но Рома — взрослый и опытный спортсмен. Он понимает, что на кону. Это вся его жизнь. Он готов к тем трудностям, которые его ожидают. Примерно за месяц до боя мы отправимся туда и будем готовиться к поединку в США.

— Андреев малоизвестен российским зрителям. Можете описать его стиль, на кого он похож? — Сильные качества — терпение, характер и удар. Рома очень жестко бьет с двух рук. У него хороший боксерский IQ. Он хорошо видит бой. Бывали бои, в которых начало складывалось очень непросто для него, но он затягивал бой в поздних раундах и заканчивал их нокаутами.

Последний бой у него был с Крэйгом Эвансом. Изначально бой пошел в не том направлении, в котором мы рассчитывали. Но Рома измотал соперника ударами по корпусу, тот вымотался и Андреев его нокаутировал.

— Раймундо Бельтрана уже изучали? — Да. Уже давно. Разговоры о поединке начались еще полгода назад. И мы сразу стали изучать Бельтрана, чтобы знать, что он умеет делать, и что нужно делать против него.

— В чем же Бельтран уступает Андрееву? — Он — очень крепкий боксер. Типичный мексиканец, который идет вперед и любит драться. У него очень сильный левый боковой удар. Он все время пытается пробраться в близь и сдваивает удар: верх, низ, верх, низ.

Залог успеха — хорошее движение и концентрация. Нужно все время «кружить» и «крутить» Бельтрана. И в любом бою многое зависит от качества джеба. Нам нужен хороший джеб и много ударов по животу, корпусу. Этим можно измотать Бельтрана, а хорошим движением — провалить его. Джебом — сдерживать и сбивать его атаки и не давать завязывать ему свои атаки.

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По материалам: www.sovsport.ru