Не Ломаченко — дебютную защиту титула Бельтран проведёт против Педрасы

25 августа в Фениксе (штат Аризона, США) 36-летний чемпион WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) мексиканец Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) подерётся с бывшим чемпионом мира 29-летним Хосе Педрасой (24-1, 12 КО) из Пуэрто-Рико, утверждает ESPN.

Ранее ожидалось, что дебютную защиту титула Бельтран проведёт с обязательным претендентом из России Романом Андреевым (21-0, 15 КО). Но тот был вынужден отказать — Андреев подвергся операции по удалению аппендицита и не сможет полноценно готовиться к бою.

«Менеджер Андреева уведомил нас, что бойцу предстоит пройти процедуру удаления аппендицита», — рассказал источнику Боб Арум , глава промоутерской компании Top Rank Promotions.

Бельтран и Педраса являются бойцами компании Top Rank. Поэтому стороны быстро ударили по рукам. Рассказывает Карл Морретти, вице-президент Top Rank: «Ну всё, теперь можем мчаться на полной скорости. Нет никаких преград. Педраса подерётся с Бельтраном. Думаю, стилистически это просто невероятно интересный бой. Все знают, что в поединках Бельтрана скучно не бывает. А Педраса выглядит куда сильнее в лёгком весе, чем тогда, когда выступал во втором полулёгком (до 59 кг)».

Ожидается, что в декабре победитель поединка между Педрасой и Бельтраном встретится в объединённом бою с чемпионом WBA Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) из Украины.

Напомним, ранее Ломаченко перенёс артоскопическую операцию на плече — возвращение в ринг украинца планируется ближе к концу года. Тем не менее, сам боксёр утверждает, что плечо уже не беспокоит — на днях Ломаченко шокировал болельщиков новостью о том, что вернётся в ринг 25 августа.

Издание The Gondol даже предположило, что 25 августа Ломаченко подерётся в объединительном поединке с Бельтраном.

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