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Праздник на улице Педрасы или Ломаченко — Андреев отказался от титульного боя
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Праздник на улице Педрасы или Ломаченко — Андреев отказался от титульного боя 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Похоже, чемпион WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) мексиканский ветеран ринга Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) 25 августа в Фениксе (штат Аризона, США) дебютную защиту титула проведёт не против обязательного претендента из России Романа Андреева (21-0, 15 КО).
Как минимум, в этом убеждает издание The Gondol. По данным ресурса, вчера вновь возобновились переговоры между командами Бельтрана и экс-чемпиона мира, пуэрториканца Хосе Педрасы (24-1, 12 КО), также представляющего компанию Top Rank Promotions.
Что произошло у Андреева, источник не знает, но предполагает, что речь идёт о травме. Мы же напомним, что ранее Андреева называли в списке бойцов, которые выступят 21 июля в Москве (Россия) в андеркарде финала крузеров Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) — боя между чемпионом IBF/WBA россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) и обладателем титулов WBC/WBO украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО).
Окончательно же запутал ситуацию украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО), чемпион по версии WBA. Как мы сообщали ранее, Ломаченко утверждает, что прооперированное плечо не помешает ему вернуться в ринг… 25 августа.
Напомним, именно таким был первоочерёдный план компании Top Rank — 25 августа свести в ринге своих чемпионов Бельтрана и Ломаченко. Но планы были нарушены после того, как украинец перенёс артроскопическую операцию на плече.
Ломаченко дразнит болельщиков бокса, спрашивает: «Как вы думаете, с кем я буду драться 25 августа?»
Тем не менее, по мнению The Gondol, в Top Rank Promotions могут отказать Ломаченко в поединке с Бельтраном. В компании не рискнут бросить не до конца восстановившегося Ломаченко на опытного соперника или же посчитают, что для раскрутки настолько масштабного события слишком мало времени, что снова означает шанс для Педрасы.
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