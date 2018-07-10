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Рёта Мурата будет защищаться в США — в соперники сватают участника Суперсерии
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Рёта Мурата будет защищаться в США — в соперники сватают участника Суперсерии 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Олимпийский чемпион (ОИ-2012, Лондон, Великобритания), 32-летний обладатель титула «обычного» чемпиона WBA в среднем весе Рёта Мурата (14-1, 11 КО) из Японии следующий поединок проведёт в США, сообщил в интервью ESPN промоутер боксёра Боб Арум (Top Rank Promotions).
По словам Арума, Мурата выступит 20 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand или же в Mandalay Bay. Промоутер утверждает, что бой Мураты станет главным поединком вечера.
Ранее сообщалось о том, что Мурата встретится с хорошо знакомым по финалу ОИ бразильцем Эскива Фалькао (20-0, 14 КО), также представителем Top Rank. Теперь же Арум утверждает, что соперником Мураты будет не Фалькао, но, возможно, бразилец выступит в андеркарде.
По мнению источника, вероятным соперником Мураты станет обязательный претендент Роб Брэнт (23-1, 16 КО), боксёр из США, ранее участвовавший в турнире Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS), но уступивший в 1/4 финала ветерану из ФРГ Юргену Брёмеру (49-3, 35 КО).
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