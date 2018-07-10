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Крупнейший промоушен Азии объявил о сотрудничестве с Рунгвисаи: фото
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Крупнейший промоушен Азии объявил о сотрудничестве с Рунгвисаи: фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Чемпион WBC в весе до 52,2 кг, один из лидеров рейтинга P4P, нокаутёр из Таиланда Срисакет Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) не спешит возвращаться в США.
Как мы сообщали ранее, 21 июля в Таиланде Срисакет проведёт нетитульный бой с немолодым корейским джорнименом Йоунг Джил Бэем (28-6-2, 22 КО), после чего ожидалось возвращение чемпиона в США. Но, как стало известно, накануне в Бангкоке (Таиланд) состоялась пресс-конференция крупнейшего промоушена Азии — компании One Championship.
В рамках мероприятия стало известно о подписанном соглашении между One Championship и Nakornloung Promotion, за которую выступает Рунгвисаи. One Championship, продвигающая турниры по ММА, кикбоксингу, муай-тай, карате, грэпплингу, кунфу и тхэквондо, намеревается также развивать и бокс.
Компания сообщила о запуске нового проекта — One: Kingdom of Heroes. В главном событии дебютного шоу 6 октября в Бангкоке Рунгвисаи проведёт защиту титула. Имя соперника пока-что не сообщается. В рамках шоу также состоятся поединки по ММА и муай-тай.
Фото: Asian Boxing
Напомним, в феврале Рунгвисаи защитил титул в Инглвуде (США), перебоксировав мексиканца Хуана Франсиско Эстраду (36-3, 25 КО).
Не щадя живота своего — репортаж vRINGe о поединке между Рунгвисаи и Эстрадой
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