Крупнейший промоушен Азии объявил о сотрудничестве с Рунгвисаи: фото

Чемпион WBC в весе до 52,2 кг, один из лидеров рейтинга P4P, нокаутёр из Таиланда Срисакет Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) не спешит возвращаться в США.

Как мы сообщали ранее, 21 июля в Таиланде Срисакет проведёт нетитульный бой с немолодым корейским джорнименом Йоунг Джил Бэем (28-6-2, 22 КО), после чего ожидалось возвращение чемпиона в США. Но, как стало известно, накануне в Бангкоке (Таиланд) состоялась пресс-конференция крупнейшего промоушена Азии — компании One Championship.

В рамках мероприятия стало известно о подписанном соглашении между One Championship и Nakornloung Promotion, за которую выступает Рунгвисаи. One Championship, продвигающая турниры по ММА, кикбоксингу, муай-тай, карате, грэпплингу, кунфу и тхэквондо, намеревается также развивать и бокс.

Компания сообщила о запуске нового проекта — One: Kingdom of Heroes. В главном событии дебютного шоу 6 октября в Бангкоке Рунгвисаи проведёт защиту титула. Имя соперника пока-что не сообщается. В рамках шоу также состоятся поединки по ММА и муай-тай.

Фото: Asian Boxing

Напомним, в феврале Рунгвисаи защитил титул в Инглвуде (США), перебоксировав мексиканца Хуана Франсиско Эстраду (36-3, 25 КО).

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