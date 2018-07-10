Паркер−Уайт: Тренер новозеландца намекает на злостный махач

Тренер последнего Кевин Бэрри утверждает, что в последних проведённых поединках Паркер слегка недоработал в атаке, чем немного разочаровал болельщиков. Бэрри утверждает, что на этот раз всё будет иначе, а стиль Уайта поспособствует этому.

«В последних проведённых поединках Паркер был немного вялым в атакующих действиях, — цитирует тренера RingPolska. — Но с Диллианом мы обещаем, что всё будет не так. Собираемся действовать быстрее. Важно то, что нам не придётся преследовать Уайта по периметру ринга — тот и сам не прочь зарубиться. Я не скрываю, поединок очень опасен для нас, но и для Уайта это не менее опасный вызов. Этим поединком мы собираемся реабилитироваться в глазах болельщиков».

Отметим, по мнению букмекеров, поединок между Уайтом и Паркером — бой с практически равными шансами на успех.

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