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Какбоксёр Сергей Чадин вернулся из Китая с поражением
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Какбоксёр Сергей Чадин вернулся из Китая с поражением 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Орловский спортсмен проиграл бой китайскому кикбоксёру Лю Янингу, сообщает «ОрелСпорт».
По словам тренера Андрея Чадина, которые приводит издание, в первом раунде китаец дрался агрессивно, но это не принесло ему успехов. Орловец Сергей Чадин парировал все удары вовремя и одержал победу во втором отрезке боя. По мнению тренерского штаба, третий раунд остался за орловцем, но судьи отдали победу хозяину ринга.
— Нам пришлось принять тот результат, который приняли судьи. Будем ждать видео боя, чтобы провести анализ, — сказал Андрей Чадин.
Напомним, следующий бой орловский кикбоксёр проведёт 5 августа на турнире АСВ КВ. Ему предстоит выйти на ринг с немецким спортсменом Альбертом Краусом.
Сообщение Какбоксёр Сергей Чадин вернулся из Китая с поражением появились сначала на РИА 57.
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