Какбоксёр Сергей Чадин вернулся из Китая с поражением

Орловский спортсмен проиграл бой китайскому кикбоксёру Лю Янингу, сообщает «ОрелСпорт».

По словам тренера Андрея Чадина, которые приводит издание, в первом раунде китаец дрался агрессивно, но это не принесло ему успехов. Орловец Сергей Чадин парировал все удары вовремя и одержал победу во втором отрезке боя. По мнению тренерского штаба, третий раунд остался за орловцем, но судьи отдали победу хозяину ринга.

— Нам пришлось принять тот результат, который приняли судьи. Будем ждать видео боя, чтобы провести анализ, — сказал Андрей Чадин.

Напомним, следующий бой орловский кикбоксёр проведёт 5 августа на турнире АСВ КВ. Ему предстоит выйти на ринг с немецким спортсменом Альбертом Краусом.