С миру по нитке: Брук очистился, Федосов подписался у «Джорнименов»

— Промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) настаивает на том, что его подопечный, популярный британский боксёр полусреднего веса (до 66,7 кг) Амир Хан (32-4, 20 КО) может встретиться с чемпионом WBO, одним из лидеров рейтинга P4P американцем Теренсом Кроуфордом (33-0, 24 КО). По мнению Херна, Хан очень опасен для Кроуфорда: «Хан — очень тяжёлый тест для Кроуфорда. У большинства бойцов стиль идеально подходит под Кроуфорда, но только не у Хана. У него хорошие шансы побить американца».

— Вчера состоялась пресс-конференция с участием промоутера Фрэнка Уоррена (Queensberry Promotions), на которой ранее обещали озвучить имя следующего соперника экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) британца Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО). «Не всё так просто, — заявил Уоррен. — Похоже, нам потребуется немного больше времени. Но обещаю закрыть вопрос в течение нескольких следующих дней».

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— Британский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Келл Брук (37-2, 26 КО) отреагировал на исключение из рейтинга WBC по причине неучастия в программе «Чистый бокс». Брук опубликовал фото, подтверждающее, что он незамедлительно согласился проходить внезапное допинг-тестирование в рамках «Чистого бокса», совместной программы от VADA и WBC. А значит, в следующем месяце британец вернётся в рейтинг топ-15 по версии организации.

— Промоутер Дмитрий Салита (Salita Promotions) объявил о подписании перспективного 22-летнего россиянина, боксёра второго среднего веса (до 76,2 кг) Асламбека Идигова (13-0, 5 КО). Проспект-слаггер ранее дебютировал в шоу Салиты, одержал победу решением судей над американцем Джеймсом Бэллардом (10-2, 3 КО).

— Российский супертяж (свыше 90,7 кг) Андрей Федосов (30-3, 25 КО) подписал контракт с Journeyman Management, сообщает WBN. В сотрудничестве с промоутерскими компаниями Banner Promotions и Hitz Boxing, Journeyman Management попытается втиснуть боксёра в топ супертяжёлого дивизиона. Помочь в этом призван тренер Джеймс «Бадди» Макгирт.

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— 27 июля в Китае чемпион WBA в минимальном весе (до 47,6 кг) Тамманун Ньомтронг (17-0, 7 КО) проведёт защиту титула в бою с местным претендентом Сюн Чао Чжуном (27-7-1, 14 КО), тем самым развеет слухи о реванше с бывшим чемпионом, первым номером рейтинга организации никарагуанцем Байроном Рохасом (24-3-3, 10 КО), сообщает Asian Boxing.

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