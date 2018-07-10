Тимоти Брэдли: Все хотят увидеть Ломаченко–Пакьяо, а Кроуфорда не побить никому

Бывший чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), а также экс-чемпион WBO в полусредней категории (до 66,7 кг) американец Тимоти Брэдли поделился с ESNews мнением о ближайших больших боях из тех, что уже запланированы, а также о потенциальных противостояниях.

— Что думаешь о бое Головкин–Альварес 2?

— Это отличный бой, который должен был случиться. Это бой, который хотят увидеть Фаны, и здесь замешаны большие деньги. Я обязательно буду смотреть его. Многие говорят, что Канело выиграет, но я считаю, что победа останется за Головкиным. Я считаю, что он габаритнее и сильнее. Знаю, что Канело умеет одновременно адаптироваться и боксировать, но я хочу увидеть Геннадия, работающего по корпусу, использующего прекрасный джеб, который у него есть. Он должен работать по корпусу, должен бить в грудь, в руки… он же бьёт так сильно. Но я не его тренер, это не моя работа.

— Ты дружишь с Теренсом Кроуфордом , много людей считают его первым номером pound-for-pound…

— Так и есть.

— Ок, а что думаешь о бое Пакьяо–Маттиссе?

— Отличный бой, оба бойца уже приближаются к концу своей карьеры. Даже в таком возрасте скорость и сила Пакьяо создаст Маттиссе проблемы. У Лукаса есть нокаутирующий удар с правой руки, и у него будет шанс воспользоваться этим козырем. Однако, Пакьяо слишком опытный и сможет перехитрить более молодого противника. Он найдёт комбинации и движения, которые помогут ему победить.

— Пак говорил, что следующий бой у него будет с Ломаченко…

— Это супербой. Я думаю, все хотят увидеть этот поединок. Но, думаю, что Лома не поднимется в весе до 63,5 кг, чтобы встретится с ним, это для него слишком.

— Но есть Кроуфорд, который сейчас выступает в 66,7 кг…

— Я не думаю, что Пак хочет этого боя. Теренс моложе и имеет больше преимуществ, он использует слишком много боксёрских измерений. Он побьёт всёх.

— А как насчёт Спенса?

— Не пойми меня неправильно, Эррол — отличный боец. Габаритный, крепкий, очень умный в ринге, он трудяга, я не отрицаю этого. Но для меня Спенс работает в одном измерении. Посмотрите, как он боксирует. Правый джеб — правый джеб — прямой левый, шаг назад для соблюдения дистанции. Он всегда работает правым джебом, чтобы держать дистанцию и пробивать левый прямой, ещё использует двухударные комбинации по корпусу. Я знаю его комбинации, я знаю всё, что любит делать Спенс. Я думаю, что Кроуфорду будет нелегко с ним, но он будет использовать углы и передвижения. Думаю, что этот бой будет не поиском нокаута, а будет умный, очень технический поединок. Их состязание будет похоже на бой Кроуфорда с Постолом. Спенс будет пытаться догнать Теренса в ринге, будет пытаться давить на него, а Кроуфорд будет много двигаться и пытаться контратаковать. Этот бой закончится решением судей. Хоть Спенс — габаритный и опасный, но он не имеет сильного нокаутирующего удара, он просто останавливает соперников. У каждого своё мнение, но моё состоит в том, что Теренс Кроуфорд использует слишком много боксёрских измерений.

— Мне нравится Ортис, это мой парень, но я реалист. Виктор на закате своей карьеры. Я думаю, что более быстрый Амир Хан сможет сближаться, отходить, кружиться вокруг Ортиса и использовать свои контратакующие возможности.

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