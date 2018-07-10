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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко перешел в супертяжелую весовую категорию
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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко перешел в супертяжелую весовую категорию 

SPORT24.ru 37 минут назад
Чемпион ОИ-2016 Евгений Тищенко принял решение перейти в более тяжелую весовую категорию — свыше 91 килограмма.
«Тищенко сейчас тренируется в составе сборной России на сборе в Приэльбрусье. Евгений принял решение перейти в супертяжелый вес, но пока не выступал как супертяж ни в одном турнире. Сейчас его вес составляет 102 килограмма, он достаточно прилично прибавил в мышечной массе.
Ему нужно некоторое время и несколько боев, чтобы освоиться в новой весовой категории. Сейчас Евгений работает в парах с нашими супертяжеловесами и если будет нормально тренироваться, то у него все должно быть хорошо», — сказал главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов, его слова приводит.
Спортсмен выступает за сборную России с 2009 года. Олимпийский чемпион (2016), чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015, 2017), чемпион Универсиады (2013) и серебряный призер чемпионата мира (2013), победитель многих турниров национального и международного значения. На соревнованиях представляет Белгородскую область, заслуженный мастер спорта.
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