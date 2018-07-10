Геннадий Головкин: Я готов рубиться с Альваресом до самого конца

Казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО), которому принадлежат титулы WBC и WBA в среднем весе (до 72,6 кг), очень надеется, что его мексиканский недруг Канело Альварес (49-1-2, 34 КО) изменит себе и будет драться кость в кость, когда они вновь окажутся в одном ринге 15 сентября. В таком случае Геннадий обещает не отступать и обмениваться ударами, пока продолжается схватка.

Напомним, что в первом бою в сентябре прошлого года Головкин и Альварес победителя не выявили, отбоксировав вничью при разногласии судей.

«Это как раз то, чего я жду — чтобы Канело пошёл в атаку. Этого от него ждут все, и я готов рубиться с ним до самого конца, — заверил Геннадий. — Канело замечательный боец, и у меня нет сомнений, что мы подарим людям как раз тот поединок, которого они хотят. Это будет прекрасный вечер для всех любителей бокса. Я не изменю своему стилю. Я всегда иду вперёд, и это останется неизменным. Стало быть, меняться придётся Альваресу».

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