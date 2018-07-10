Тете: рад боксировать с Донэром

Чемпион мира по боксу в легчайшем весе по версии WBO Золани Тете прокомментировал вероятность встречи на ринге с бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Нонито Донэром в рамках второго сезона суперсерии WBSS.

«Бокс — это такой вид спорта, в котором сегодня вы друзья, а завтра оказываетесь на ринге в противоположных углах. Я рад боксировать с Нонито и счастлив, что случится это совсем скоро, потому что если бы я проводил бой с Донэром через два-три года, люди бы сказали, что я дерусь со стариком», — сказал Тете Sowetan Live.