«ТИТАН» обеспечил безопасность на международном турнире MMA

7 июля в Санкт-Петербурге на площадке большого ресторана «Цинь» состоялся турнир по правилам ММА (англ. Mixed Мartial Arts) — Kingdom Professional Fights Selection. Пятый турнир лиги KPF состоялся не под порядковым номером, как это было принято в предыдущих событиях, а имел громкое название Selection, что в переводе английского обозначает «Избранное». Такое название юбилейный турнир получил неспроста, в файткарде были заявлены: бой за титул чемпиона организации Kingdom professional fights selection в легком весе (до 70.3 кг), 1 женский бой по правилам ММА и 9 рейтинговых поединков.

Помимо бескомпромиссных поединков по правилам ММА среди лучших спортсменов, гостей ожидала насыщенная шоу-программа, розыгрыши призов и подарков.

«Охранная фирма «ТИТАН» обеспечила безопасность, организовав контрольно-пропускной режим, координируя поток гостей, осуществляя контроль периметра площадки, поддерживая общественный правопорядок и безопасность для гостей ресторана, болельщиков и команд выступающих спортсменов.