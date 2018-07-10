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«ТИТАН» обеспечил безопасность на международном турнире MMA
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«ТИТАН» обеспечил безопасность на международном турнире MMA 

АиФ Санкт-Петербург 17 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
7 июля в Санкт-Петербурге на площадке большого ресторана «Цинь» состоялся турнир по правилам ММА (англ. Mixed Мartial Arts) — Kingdom Professional Fights Selection. Пятый турнир лиги KPF состоялся не под порядковым номером, как это было принято в предыдущих событиях, а имел громкое название Selection, что в переводе английского обозначает «Избранное». Такое название юбилейный турнир получил неспроста, в файткарде были заявлены: бой за титул чемпиона организации Kingdom professional fights selection в легком весе (до 70.3 кг), 1 женский бой по правилам ММА и 9 рейтинговых поединков.
Помимо бескомпромиссных поединков по правилам ММА среди лучших спортсменов, гостей ожидала насыщенная шоу-программа, розыгрыши призов и подарков.
«Охранная фирма «ТИТАН» обеспечила безопасность, организовав контрольно-пропускной режим, координируя поток гостей, осуществляя контроль периметра площадки, поддерживая общественный правопорядок и безопасность для гостей ресторана, болельщиков и команд выступающих спортсменов.
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