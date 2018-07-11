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Деревянченко−Джейкобс: комментарий менеджера боксёров
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Деревянченко−Джейкобс: комментарий менеджера боксёров 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, промоутерские торги для претендентов на вакантный титул IBF в среднем весе не понадобятся. Промоутеры Лу Дибелла (DiBella Entertainment), представляющий интересы украинца Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО), и Эдди Херн (Matchroom Boxing), сотрудничающий с американцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО), сумели договориться полюбовно — новый чемпион IBF определится 20 или 27 октября в Нью-Йорке (США).
Как известно, у Деревянченко и Джейкобса те же тренер (Андре Розье) и менеджер (Кит Коннолли), что ранее привело к слухам о том, что стороны пытаются избежать боя. Рассказывает Коннолли: «Рад, что удалось достичь договорённости. Знаю, было много слухов о том, что парни не хотят драться между собой. На самом деле всё было не так. Напротив, оба были в восторге от шанса завоевать чемпионский титул. Они оба невероятные боксёры, а значит, мы увидим один из лучших поединков года. Считаю, победитель должен встретиться с победителем боя Головкин−Альварес 2».
Не менее рад промоутер Дибелла: «Невероятный поединок. И у Сергея отличные шансы взять титул. Они раньше спарринговали с Джейобсом. И я вам скажу, то были огого, какие спарринги. Знаю, есть такие, которые считают, что Деревянченко не сумеет драться на равных с Джейкобсом. Представляю себе, как они удивятся. После того, как Головкин и Альварес договорились о реванше, бой между Джейкобсом и Деревянченко — один из лучших боёв в дивизионе».
Коннолли также подтвердил, что во время боя тренер Розье будет находиться в углу Джейкобса. В углу Деревянченко будет работать второй тренер Гэри Старк.
Читайте также: Промоутер Деревянченко: Херн — наглый гадёныш, но у нас крутой бой с Джейкобсом
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