Промоутер Деревянченко: Херн — мелкий наглый гадёныш, но у нас крутой бой с Джейкобсом

Если бы переговоры представителей Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО) и американца Дэниела Джейкобса (34-2, 29 КО) закончились фиаско, то IBF предложила бы четвёртому номеру в рейтинге Деметриусу Эндрэду (25-0, 16 КО) — экс-чемпиону из младшего среднего веса — бой с украинцем. Однако сегодня британский промоутер Эдди Херн и его американский коллега Лу Дибелла нашли общий язык — бою Деревянченко–Джейкобс быть.

Отметим, что оба функционера никогда не жалели друг на друга острых слов, но, как видно, бизнес прежде всего — как и уважение к коллеге-конкуренту в мире бокса.

«Ну что, мы с Херном ударили по рукам по поводу одного из лучших боёв, которые только можно устроить в среднем весе. Нет, только представьте себе: мы с Эдди вместе организуем крупный бой! Он по-прежнему мелкий хитрож**ый гадёныш, но я очень жду этого вечера бокса и определённого обоюдного махача», — написал американский функционер в Twitter.

Эдди Херн:

Ранее Эдди написал в своём микроблоге, что после недель переговоров «с моим дорогим другом» Лу Дибеллой был рад утрясти все пункты по контракту.

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