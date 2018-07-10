Сергей Деревянченко против Дэнни Джейкобса: есть контракт

Вакантное место чемпиона мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 кг) разыграют украинец Сергей «The Technician» Деревянченко (12-0, 10 КО) и бывший обладатель пояса WBO в этом дивизионе, опытный американский топ-боец Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО). Об этом сообщили промоутеры обоих боксёров — Эдди Херн (Джейкобс) и Лу Дибелла (Деревянченко).

С точной датой стороны пока не определились: бой состоится либо 20 октября, либо неделей позднее — 27 октября.

Место его проведения также пока «плавает», но точно известно, что это будет Нью-Йорк (США). Называются арены Madison Square Garden в центре города или Barclays Center в Бруклине.

Читайте также: Джейкобс: Готов ли я драться с Деревянченко

Противостояние покажут на канале НВО, с которым у Джейкобса эксклюзивный контракт.

Оба бойца делят одного коуча — Андре Розье, и частенько спаррингуют. Тренер не станет бегать во время боя из одного угла в другой: он уже заявил, что сосредоточится на подготовке Джейкобса, с которым работает с 14-летнего возраста (Дэниела). Несмотря на то, что Деревянченко на 1,5 года старше, опыт боёв на высоком уровне в профессиональном боксе значительно больше у Джейкобса.

Дэниел Джейкобс:

В поединке на кону будет пояс IBF, который месяц назад отобрали у лидера дивизиона Геннадия Головкина : казахстанец предпочёл прибыльный матч-реванш с Саулем Альваресом обязательной защите против украинца.

Эта новость у нас в Facebooк

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.