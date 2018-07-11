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Брэдли: Если Пакьяо всё ещё выступает на топ-уровне и ему это нравится — пусть продолжает
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Брэдли: Если Пакьяо всё ещё выступает на топ-уровне и ему это нравится — пусть продолжает 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли, который в бытность боксёром трижды дрался с ветераном Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), не считает, что 39-летний филиппинец прямо-таки должен задумываться об уходе из спорта. По мнению американца, если у Пакмена получается выступать на топ-уровне в таком возрасте — то надо выступать.
15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) ветеран попытается завоевать титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в бою с его обладателем Лукасом Маттиссе (39-4, 36 КО).
«Я всегда говорил, что выступление Пакьяо на уровне «так себе» лучше, чем «крутое» у многих других, — заявил Тимоти на канале ESPN. — У него и сейчас есть те скорость и ударная мощь, что и раньше. Он может драться с кем угодно в дивизионе. Его никогда не избивали, даже в бою с Хорном. То есть, он не потрачен».
«Что ж, молодые бойцы всегда дадут тебе понять, что пора вешать перчатки на гвоздь. Так что, пока какой-то из таких молодчиком не напомнит Пакмену, что в боксе лучше быть всегда максимально крутым, думаю, Мэнни должен продолжать делать то, что приносит ему удовольствие. Поглядим, как он выступит с Маттиссе, а затем уже сможем судить», — подытожил Брэдли.
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