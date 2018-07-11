Майки Гарсиа провёл открытую тренировку перед боем с Истером: фото и цитаты

С 2011 года не выступал популярный американо-мексиканский чемпион WBC в лёгком весе Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) на глазах у родной публики. 28 июля Гарсиа возвращается в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) и подарит своим болельщикам не просто рядовую защиту титула, а объединительный бой, против небитого чемпиона IBF, соотечественника Роберта Истера (21-0, 14 КО).

В преддверии боя Гарсиа провёл открытую тренировку, во время которой с улыбкой на лице позировал перед объективами камер и раздавал комментарии желающим.

«7 лет мне всё никак не удавалось провести бой в Лос-Анджелесе, — жалуется Гарсиа. — В последний раз я выступал здесь даже не будучи чемпионом мира. Сейчас я уже добился кое-чего в боксе. И на глазах родной публики проведу объединительный поединок. Думаю, сейчас я в полном расцвете сил. В идеальной форме, и физически, и психологически. Поэтому я планирую именно сейчас провести самые крупные бои, против самых опасных оппонентов. Хочу надолго оставаться в памяти болельщиков».

«Истер — очень длиннорукий парень (180 см роста и 193 см размах рук у Истера против 168 см роста и 173 см размаха у Гарсии), — помнит Гарсиа. — Мы подобрали соответствующих спарринг-партнёров. Мне предстоит поймать его в контратаке или же оказывать давление и искать возможности войти в ближний бой. Попробую в ринге оба варианта. У меня и раньше были соперники выше, поэтому не считаю, что это большая проблема. Это всё останется на бумаге. В ринге же всё иначе».

Фото: BoxingScene

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