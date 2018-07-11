Миллер окончательно отказался от боя с Пулевым, следующий в списке — Хьюи Фьюри

Как и ожидалось, американский проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Джаррелл Миллер (21-0-1, 18 КО) отказался от выездного поединка против опытнейшего боксёра из Болгарии Кубрата Пулева (25-1, 13 КО) — боксёрам предстояло разыграть обязательного претендента по линии IBF для британского чемпиона Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

«Как представитель Миллера, информирую IBF о том, что мы отказываемся от боя с Пулевым, — известил IBF промоутер американца Дмитрий Салита (Salita Promotions). — Мы благодарны IBF за возможность выступить в отборочном поединке и уверены, что и в дальнейшем будем тесно сотрудничать».

Джон Уирт из Epic Sports, компании, которая выиграла на промоутерских торгах за право организации боя между «Cobra» Пулевым и «Big Baby» Миллером, не скрывает недовольства отказом американца: «Кажется, теперь я понял истинное значение прозвища Миллера».

Оправдывается Грег Коэн (Greg Cohen Promotions), со-промоутер Миллера: «Для нас нет никакого резона отправляться в Болгарию. Знаете, за океаном ведь разное порой случается. Теперь мы решили пойти другим путём — по маршруту WBA».

По словам Коэна, Миллер встретится с победителем боя за «обычный» титул WBA — 29 сентября в Кёльне (ФРГ) почти местный чемпион Мануэль Чарр (31-4, 17 КО) проведёт бой с обязательным претендентом из Пуэрто-Рико Фресом Окендо (37-8, 24 КО)

«Победитель боя между Чарром и Окендо обязан в течение 90 дней дать бой Миллеру, — цитирует Коэна ESPN. — А пока что мы готовим промежуточный бой для Миллера. Думаю, он состоится где-то в сентябре-октябре».

Ожидается, что вместо Миллера отборочный поединок с Пулевым проведёт британец Хьюи Фьюри (21-1, 11 КО), №5 в рейтинге IBF. Питер Фьюри, отец и тренер Хьюи, отметил, что они не откажутся от боя в Болгарии против Пулева, утверждает инсайдер Майкл Бенсон из talkSPORT.

Читайте также: Мануэль Чарр бросил вызов Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.