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На «Волгоград Арене» пройдут встречи сборных России и Кубы по боксу
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На «Волгоград Арене» пройдут встречи сборных России и Кубы по боксу 

SPORT24.ru 27 минут назад
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о двух матчевых встречах сборных России и Кубы, которые пройдут 14 и 15 сентября на «Волгоград Арене».
Бои будут проходить в 10 весовых категориях. Против кубинцев россияне выставят два состава, чтобы проверить больше кандидатов на участие в чемпионате мира, который пройдет летом 2019 года в Сочи.
”Сейчас мужская сборная находится на сборе в Приэльбрусье, а второй этап подготовки к матчевым встречам с Кубой запланирован в Кисловодске. Бокс в нашей стране по популярности не уступает футболу, а в некоторых регионах даже превосходит его. Только один пример: на бой 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский» за Кубок Мохаммеда Али между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком уже проданы все 30 тысяч билетов”, — приводит слова Кремлева «Команда России».
”Волгоград Арена” может принять 45 тысяч болельщиков.
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